25 Entertainment-Tipps für dein Corona-Wochenende

Kampf dem Fad: Fabian J. Holzer und Amra Duric geben vom Küchentisch aus Empfehlungen ab.

Der Google-Browser Chrome beinhaltet die App "Netflix-Party", mit der Netflix-Kunden ihre Lieblingsserien simultan anschauen und kommentieren können.Die Premiere von Beethovens "Fidelio" ist zwar ins Wasser gefallen, aber die Generalprobe ist fast so gut. Am Freitag um 22.30 Uhr in ORF2!Wem ein fertiges Fitness-Video zu unpersönlich ist, kann sich hier ab 5 Euro für Liveübertragungen von Yoga- und Turnübungen anmelden: eversports.at/doc/online-classes



Abreagieren ist wichtig, am besten geht das mit einer zerstörerischen Ziege! Der "Goat Simulator" (erhältlich für alle Game-Plattformen) wirkt Wunder!Am Sonntag laufen ab 20.15 Uhr die letzten drei Folgen von "Freud" linear in ORF 1, die anderen Episoden stehen in der TVthek. Ab Montag auch auf Netflix!Die "Erzähler ohne Grenzen" bieten auf der gleichnamigen Facebookseite gratis moderne Märchen, die Mut machen sollen.Auf player.globe.wien gibt es gerade drei Stücke von und mit Michael Niavarani gratis zu sehen, die das "Oaschloch-Virus" (Zitat) vergessen machen.Tipps: Hunters, Jack Ryan, Treadstone, Scandal, Family Guy, Blindspot, Shameless, Life in Pieces, Preacher & natürlich Friends.Auf youtube.com/user/ ProblembaerRecords performt Nino aus Wien heute sein Wohnzimmerkonzert. Im Anschluss tritt hier auch Moll auf.Der Online-Hörbuch-Händler audible.de hat jetzt etliche aktuelle Bücher im Angebot, das Abo-System von Audible kann man jetzt auch 30 Tage gratis testen.Die beiden Synthesizer-Hersteller Moog und Korg bieten in den iOS- und Android-Appstores gratis Software an.Zum ersten Mal seit 64 Jahren findet der ESC heuer nicht statt. Deshalb spielt Ö3 am Freitag vier Stunden lang (ab 9 Uhr) die besten Song-Contest-Hits.Das lässt Zocker-Herzen höher Schlagen: Bis 23. März können Gamer auf store.steampowered.com Dutzende Spiele gratis herunterladen und probespielen.Jede Woche zeigt das Festival auf talkingshorts.com ein Programm mit sieben Filmen. Das Publikum kann für den Lieblingsfilm stimmen.Das Belvedere führt täglich um 15 Uhr via Instagram, Twitter, YouTube und Facebook durchs Museum. Auf Facebook waren bereits 20.000 Interessierte mit dabei.liefert die Volksoper auf ihrem YouTube-Kanal . Es werden u. a. auch Ausschnitte aus "Der Zigeunerbaron" oder Proben gezeigt.Tipps: Narcos, Dracula, The Witcher, Umbrella Academy, Riverdale, Timeless, Paradise PD, Santa Clarita Diet, Sex Education & Suits.Dieser Ego-Shooter (für alle Plattformen) gilt jetzt schon als Meisterwerk und ist nichts für Weicheier!aus mehreren Jahrhunderten sind derzeit im neuen Portal "ÖNB Digital" ( onb.digital ) der Nationalbibliothek aufrufbar.gibt's ebenfalls online: Kardinal Schönborn hält seine Frühmesse täglich um 8 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Erzdiözese Wien Den neuen Ratgeber schrieb Thomas Brezina in nur drei Tagen. Das Corona-Tipp-Buch gibt's jetzt kostenlos zum Download unter edition-a.at Auf der Homepage des Technischen Museums ( technischesmuseum. at ) kann man Anleitungen für coole Experimente herunterladen. Großer Spaß für alle Kids.Wer nicht weiß, was er mit seinen Zutaten kochen soll, kann diese in die Suchleiste von chefkoch.de eintragen und findet etliche köstlich einfache Rezepte!Auf staatsoperlive.com kann man am Freitag um 19 Uhr Puccinis "Tosca" gratis in HD erleben. María José Siri singt die Titelrolle.Tipps: The Walking Dead, Game Of Thrones, The Last Ship, Spides, The New Pope, Bates Motel, Babylon Berlin, Vikings & Madame Secretary.Damit lernen Kids spielerisch, wie Grammatik funktioniertDas wohl beste Konzert mit Dio als SängerAuch Jimmy Fallon moderiert von zu Hause Piefke Saga 4: Falls Sie Tirol und seine Corona-Strategie verstehen wollen … Führerstandsmitfahrt Linie 60 So war das damals mit Öffis in belebten Straßen