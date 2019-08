Vor 49 ' 27-Jährige verletzte sich bei Unfall mit E-Scooter

Eine 27-Jährige zog sich am frühen Freitagabend am Treppelweg an der Spitellauer Lände Verletzungen zu, als sie mit ihrem E-Scooter vor ein Fahrrad stürzte.

Eine 27-jährige Frau war am Freitag gegen 17.40 Uhr mit einem E-Scooter am Treppelweg beim Donaukanal, auf Höhe der Spittelauer Lände, unterwegs.



Im Zuge eines Überholvorganges verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte vor einen entgegenkommenden Fahrradlenker. Es kam zur Kollision, bei der die Frau verletzt wurde.



Die 27-Jährige wurde mit einer Rissquetschwunde, Prellungen und Abschürfungen von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde nicht verletzt.



(hos)