280 Florianis und Heli bei Großbrand in Raasdorf

Großbrand in Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) Samstagfrüh: Eine Halle eines Gemüseverarbeitungsbetriebes steht in Flammen, 280 Florianis, Polizei, Helikopter und Rettung stehen im Einsatz.

Wenige Minuten vor 5 Uhr heulten im Bezirk Gänserndorf die Sirenen: Eine große Halle einer Landwirtschaft (Gemüseverarbeitungsbetrieb, Hauptware Karotten) in Raasdorf stand bzw. steht noch immer in Flammen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgerufen. "Rund 2.600 Quadratmeter der Halle stehen in Vollbrand", so Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker zu "Heute".Derzeit stemmen sich 280 Feuerwehrmänner von 20 Feuerwehren gegen das Inferno. Mit Drehleitern werden Löschangriffe gestartet, 50 Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Mittlerweile ist das Hallendach eingestürzt. Ein Lkw konnte davor noch aus der Halle gebracht werden, zahlreiche Maschine wurden jedoch zerstört. Auch ein Übergreifen auf eine zweite Halle, ein Holzlager, konnte laut Schicker verhindert werden.Laut Bezirksfeuerwerkommandant werden die Lösch- und Nachlöscharbeiten vermutlich den ganzen Tag dauern. Auch zwei Rettungsfahrzeuge und die Polizei sind am Brandort. Auch ein Hubschrauber der Polizei ist mittlerweile im Einsatz, um einen besseren Überblick über den Brandort zu bekommen. Bis jetzt sind keine Verletzten (Stand 7.30 Uhr, Samstagfrüh) zu beklagen, zur Brandursache ist zur Zeit noch nichts bekannt.Erst am letzten Wochenende hatte es im Bezirk Melk zwei B4-Brände und zwei B3-Brände binnen 24 Stunden gegeben ( "Heute" berichtete ).(Lie)