2x2 Karten für das Craft Beer Fest zu gewinnen

"Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Craft Beer Fest am 22. und 23. November in der Marx Halle, Wien.

Die Vienna Beer Week feiert von 18. bis 24. November ihr fünftes Jubiläum! Zum Höhepunkt der Bier-Genusswoche findet amdasin der Marx Halle statt.- jetzt das unterstehende Formular ausfüllen, absenden & mit ein wenig Glück live dabei sein!Knapp 100 Brauereien werden an den zwei Tagen ihre Biere dem Publikum aus ganz Europa präsentieren. Das Craft Bier Fest Wien verstand sich schon immer als Präsentationsfläche für neue Produkte und Brauprojekte aus dem Bierland Österreich. So werden sich im November z. B. Illegal Brewing aus Wien erstmals einem breiten Publikum präsentieren. Als Gast- bzw. Partnerland ist dieses Mal Finnland mit an Bord.Craft Bier Fest WienFR, 22. & SA, 23. November 2019, jeweils von 16 bis 23 UhrMarx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien