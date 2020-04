3 x Magic 2 WiFi Multiroom Kit zu Ostern gewinnen

Osterzeit ist Streamingzeit! Deswegen verlost "Heute" drei devolo-Pakete, die den Datenturbo in dein Zuhause bringen. Und geben Tipps für mehr Tempo.

Im Home Office kennen wir das: Vielfach ist das Heimnetz zu schwach für Videokonferenzen mit den Kollegen oder das WLAN reicht nicht bis zum Schreibtisch im Kinderzimmer. Ein Grund: Netzwerkanschlüsse fehlen, zudem bremsen Decken und Wände den WLAN-Empfang massiv aus.Abhilfe schafft hier die Powerline-Technologie. Denn sie nutzt die hauseigene Stromleitung wie ein langes Datenkabel, um das Internetsignal an jede Steckdose des Hauses zu bringen. Zur optimalen Platzierung gelten ein paar einfache Grundregeln, wie devolo beschreibt. Stecke die Adapter beispielweise direkt in eine Wandsteckdose und nutze die integrierte Steckdose des devolo-Adapters, um dort eine Steckdosenleiste einzustecken.Denn der Anschluss des devolo-Adapters verfügt über eine Entstörfilter-Funktion, so dass das Powerline-Netzwerk optimal funktioniert. Im Home-Office lassen sich viele Geräte besser klassisch per Kabel als per WLAN vernetzen. So verfügen die Adapter der Reihe devolo Magic 2 LAN triple über gleich drei Gigabit-Anschlüsse. Die Geräte lassen sich problemlos in ein Powerline-Netzwerk integrieren, das aus Magic-Produkten besteht.Im Arbeitszimmer der Kinder kommen dagegen häufig drahtlose Geräte wie Tablet oder Laptop zum Einsatz. Das Heimnetz sollte daher leistungsstarke LAN-Anschlüsse ebenso wie bestmögliche WLAN-Abdeckung bieten. Moderne Powerline-Adapter mit LAN- und WLAN-Funktion bieten heute zusätzliche Funktionen. Stichwort: Mesh-Technologie. Sie sorgt dafür, dass mobile Geräte stets mit dem stärksten devolo WLAN-Hotspot verbunden sind und der Wechsel zwischen zwei oder mehr Zugangspunkten automatisch funktioniert.Damit du daheim nun auch blitzschnell bei den Daten durchstarten kannst, verlost "Heute" 3 x den Magic 2 WiFi Multiroom Kit. devolo Magic 2 WiFi bringt die Zukunft in dein Zuhause. Tote Winkel im WLAN gehören der Vergangenheit an, denn echtes Mesh-WiFi sorgt dafür, dass du immer auf den jeweils schnellsten Knotenpunkt zugreifen kannst.