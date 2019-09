30 Millionen würden bei Atomkrieg sofort sterben

Ein Atomkrieg wäre für die Menschheit verheerend, das ist allen bewusst. Doch wie schlimm wäre ein Atomangriff wirklich?

Es ist eigentlich faszinierend, dass wir Menschen überhaupt noch existieren. Denn wie sonst keine andere Spezies sind wir schon seit längerer Zeit dabei, uns selbst auszulöschen. Irgendwie kratzten wir bislang aber trotzdem immer noch die Kurve.Die Gefahr ist aber dennoch allgegenwärtig. Und dabei ist keine Klimakatastrophe gemeint. Es geht um Atomwaffen. Seit dem Kalten Krieg wächst die Anzahl der Nuklearbomben stetig weiter. Weltweit existieren 13.865 Atomsprengköpfe. Die meisten davon in Russland: 6.500. Die USA hat immerhin noch 6.185 nukleare Waffen. Die restlichen Atomsprengköpfe verteilen sich auf Frankreich, China, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea.Aktuell stehen die Bomben wohl in irgendeinem Kämmerlein und stauben dort langsam vor sich hin. Was würde aber passieren, wenn jetzt sofort ein Atomkrieg ausbricht? Forscher der "Science & Global Security Group" der Elite-Uni Princeton haben nun eine Antwort. Innerhalb der ersten paar Stunden würden 34,1 Millionen Menschen sterben. Über 57 Millionen weitere wären schwer verletzt oder verstrahlt.Die Wissenschaftler gingen bei ihrer Simulation von vier Phasen aus. Zunächst würde es nur einen "nuklearen Warnschuss" geben. Eine einzelne Rakete würde auf eine Militärbasis treffen. Wie sich nun die meisten denken werden: Die Antwort würde nicht lange auf sich warten lassen. Innerhalb der ersten drei Stunden würde man rund 500 Raketen verschießen. In dieser Zeit würde von Europa nicht viel übrig bleiben. Den Rest würden sich die USA und Russland untereinander ausmachen.Die Forscher gehen davon aus, dass man den Gegner natürlich am meisten verwunden wollen würde. Deshalb wären die bevölkerungsreichsten Städte wohl das Ziel. In nur 45 weiteren Minuten wären knapp 90 Millionen Menschen unmittelbar betroffen.Zu dieser Zeit wären noch gar nicht alle Raketen verschossen worden. Tausende Atomsprengköpfe würden noch immer bereit stehen, um abgefeuert zu werden. Es wäre wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Menschheit vollständig auslöscht.