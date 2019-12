30. Silvesterpfad mit Speed-Dating-Lounge

Das 30. Jubiläum der Wiener Traditionsveranstaltung zum Jahreswechsel steht unter dem Motto "Wien verbindet". Erstmals gibt es eine "Speed-Date-Lounge".

„Gemeinsam statt einsam" ist das Motto des Silvesterpfades 2020. „Dieses Jahr soll niemand alleine sein", meint Stadt-Wien-Marketing Chefin Gerlinde Riedl. Die absolute Neuheit wird eine „Begegnungszone" zwischen Cafè-Landmann und Burgtheater sein. Dort können im 30-Minuten-Takt fremde Menschen einander kennenlernen.Nach einer Anmeldung werden in der neuen überdachten „Speed-Dating-Lounge" alle zwei Minuten die Gesprächspartner gewechselt. Moderatorin Cornelia Ertl wird durch den Abend führen. Nach fünf kurzen Gesprächen gibt es anschließend die Möglichkeit ein Erinnerungsfoto in einer Foto-Box zu schießen. Mit einem Prosecco-Gutschein kann anschließend mit einem neuen Freund oder Freundin an der „Bussi-Bar" angestoßen werden.Wer möchte, kann davor noch sicherheitshalber einen Blick in die Zukunft werfen. Denn die Teinfaltstrasse verwandelt sich auch heuer wieder in die "Straße des Glücks", wo die BesucherInnen ein vielfältiges und kostenloses Unterhaltungsangebot wie Horoskop, Wahrsagen, Kartenlegen und jede Menge Magie erwartet und das kommende Jahr mit der richtigen Portion an Glück, Liebe, Gesundheit und Wohlstand füllt.Rund 12 Millionen Menschen aus der ganzen Welt besuchten in den letzten 29 Jahren den Wiener Silvesterpfad. 2 Locations bieten eine einzigartige Kombination aus Unterhaltung, Erlebnis und Kulinarik bei freiem Eintritt. 2019 werden erstmals alle Bühnen von Visual Jockeys bespielt. Videokünstler werden auf großen LED-Wänden eine eindrucksvolle Bilderwelt erzeugen, kunstvolle Animationen in Echtzeit entwerfen und die musikalischen Performances auf dem Wiener Silvesterpfad durch die faszinierende Illusion des Lichts wirkungsvoll untermalen.Auch bei der 30. Ausgabe der größten Wiener Open Air-Neujahrsparty werden liebgewonnene Traditionen hochgehalten: Bei den Walzerkursen am Graben wird wieder im mitreißenden Dreivierteltakt gedreht und geschwungen, die Aufführung der "Fledermaus" gibt es in einer Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper zu erleben und die jüngsten Gäste sollten langsam ihre Stimmbänder schonen, um bei den vorwitzigen Stars der "Hallo okidoki"-Show laut mitlachen zu können. Ein jährlicher Höhepunkt ist das Feuerwerk über dem Rathaus, das mit spektakulärem Sternenregen zum Staunen einlädt.Und bei wem die Klänge des Donauwalzers um Mitternacht gewöhnlich Jubelstimmung und Gänsehautfeeling auslösen, der darf sich bei diesem Jahreswechsel über eine wunderbare Zugabe freuen. Anlässlich des Beethoven-Jahres 2020 wird direkt im Anschluss auch die "Ode an die Freude" gespielt.