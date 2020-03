360 neue Corona-Infizierte in den letzten 24 Stunden

Das Gesundheitsministerium hat am Freitagvormittag die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten in Österreich veröffentlicht.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist auch in der Nacht auf Freitag weiter gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium haben sich derzeit (Stand 8.00 Uhr) 2.203 Personen im Land mit dem Virus infiziert.Innerhalb der letzten 24 Stunden sind damit 360 neue Corona-Infizierte dazugekommen. Am gestrigen Donnerstag waren es zur gleichen Zeit 1.843 Corona-Kranke.Die meisten Personen haben sich weiterhin in Tirol mit Covid-19 angesteckt, hier sind es aktuell 490. In Oberösterreich ist die Zahl der Erkrankten auf 399 und in Niederösterreich auf 317 gestiegen.In der Steiermark leiden 299, in Wien 277, in Vorarlberg 179 und in Salzburg 147 Menschen an Corona. Nur im Burgenland (32) und in Kärnten (63) sind noch unter 100 Menschen an dem Virus erkrankt.Mittlerweile wurden in Österreich bereits 15.613 Testungen durchgeführt, neun Personen sind wieder genesen. Zehn Österreicher sind bisher an Corona verstorben.