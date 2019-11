37-Jährige auf Mallorca von Palme erschlagen

Weite Teile Europas kämpfen mit Unwettern. In Palma de Mallorca wurde eine 37-Jährige von einer umstürzenden Palme erschlagen, im Beisein ihres Mannes und ihrer Tochter.

Sturm, Unwetter und Überschwemmungen – besonders hart wurde laut "Euronews" Frankreich getroffen. Im Südwesten Frankreichs waren 140.000 Haushalte ohne Strom. Bäume wurden entwurzeln, mehrere Menschen verletzt. In Nizza wird nach einem Erdrutsch eine Pensionistin vermisst.Vielerorts stehen Straßen und Häuser unter Wasser. "Es kam zuerst hinten durch die Garage rein. Inzwischen fließt es durch die ganze Wohnung und wird nicht weniger", klagt ein Anrainer in einem Dorf nahe La Rochelle an der Atlantikküste. "Auch der Garten ist komplett überflutet.In Spanien fegte der Sturm am Samstagabend über den Norden des Landes und Küstenorte hinweg. Dabei wurden Windspitzen von mehr als 100 km/h gemessen. In Palma de Mallorca wurde eine 37 Jahre alte Frau von einer umstürzenden Palme getötet – vor den Augen ihres Ehemanns und Tochter, die dabei ebenfalls verletzt wurde.Die Unwetter hielten auch Italien in Atem. In der ligurischen Gemeinde Sesta Godano mussten am Sonntagmorgen mehrere Familien ihre Häuser verlassen, als der Fluss Vara über die Ufer trat."Das sind Fluten, wie sie unsere Stadt noch nie zuvor erlebt hat. Nicht einmal bei den Unwettern im Jahr 2011 war der Pegel des Vara so hoch ", klagt der Bürgermeister im Gespräch mit einem TV-Sender. Mehrere Häuser und auch die Nationalstraße 523 standen unter Wasser.