39-Jähriger bei Schießübung verletzt

Am Montagabend ereignete sich in Leibnitz ein Unfall mit einem Jagdgewehr. Wie genau sich ein 39-Jähriger dabei verletzte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Noch keine Befragung möglich

Am frühen Montagabend verletzte sich ein 39-Jähriger Steirer, als er mit seinem Gewehr Schießübungen durchführte. Offenbar erwarb der Mann das Gewehr erst vor Kurzem. Am Montag hantierte er beim abgelegenem Wohnhaus seiner Eltern nahe eines Waldrandes damit.Als er dabei, eigenen Angaben zufolge, auf eine Metallplatte schoss, verspürte er plötzlich einen Schmerz im linken Unterarm.Bei Eintreffen der Polizei wurde der schwer verletzte 39-Jährige bereits vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt, bevor er kurz darauf ins LKH Wagna eingeliefert und stationär aufgenommen wurde.Eine ausführliche Befragung des 39-Jährigen konnte bisher noch nicht erfolgen. Auch die genauen Umstände des Vorfalles sowie die Art der Verletzung sind bisher noch nicht geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.Es war nicht der einzige Unfall mit einer Waffe, der sich am Montag in der Südsteiermrk zugetragen hat. Auch in Dornbirn gab es einen Verletzten zu beklagen. Dort löste sich ein Schuss, als ein Revolver bei einem Gartenplausch herumgereicht wurde.