39-Jähriger stach auf Schwiegervater ein: Not-OP

Erneute Bluttat in NÖ: In Bad-Fischau (Wr. Neustadt-Land) stach ein 39-Jähriger auf seinen Schwiegervater ein – Not-OP und Festnahme wegen Mordversuchs.

Fast gleichzeitig mit der Bluttat in Neudorf – mehr dazu hier – kam es am Sonntagabend in Bad Fischau (Wr. Neustadt) ebenfalls zu einer Messerattacke: Ein 39-jähriger Österreicher mit kosovarischen Wurzeln stach im Streit auf seinen Schwiegervater ein. Der Mann wurde festgenommen, der Schwerverletzte im Krankenhaus notoperiert, er liegt jetzt auf der Intensivstation."Der Verdächtige ist in U-Haft. Das Opfer erlitt mehrere Stiche im Hals- und Oberkörperbereich. Die Ermittlungen laufen wegen Mordversuches", so Staatsanwalt Erich Habitzl.Motiv für den Messerangriff sollen laut "Kurier" Streitigkeiten nach einem Familienfest gewesen sein. Die Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt.