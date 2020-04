39 Leichen in Lkw – Fahrer bekennt sich schuldig

Im Oktober 2019 wurde in Essex ein Lastwagen mit 39 Leichen im Container entdeckt. Der 25-jährige Fahrer bekennt sich jetzt vor dem Londoner Strafgericht für schuldig.

Im Zusammenhang mit dem Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien hat sich ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer wegen Totschlags schuldig bekannt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus einer virtuellen Sitzung des Londoner Strafgerichtshofs Old Bailey.Die Toten waren am 23. Oktober 2019 in einem Kühllaster in einem Ort in Essex nahe London entdeckt worden. Die 31 Männer und acht Frauen waren offenbar auf diesem Weg ins Land geschmuggelt worden. Ein Schiff hatte den Container zuvor von Belgien nach England gebracht. Die Opfer stammten aus Vietnam . Im Zusammenhang mit dem Fall hatte es weitere Festnahmen in Großbritannien gegeben. Auch in Irland und Vietnam waren mehrere Verdächtige festgenommen worden