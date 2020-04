29.04.2020 9:20 396 Corona-Erkrankte aktuell in Niederösterreich

Das sind die aktuellen Zahlen zu Covid-19 in NÖ. Bild: iStock

Die Zahlen aus dem Gesundheitsministerium belegen derzeit 396 Corona- Kranke in Niederösterreich. In ganz Österreich sind 2.208 Menschen am Virus erkrankt.