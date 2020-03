3x Wunschbrille von PEARLE zu gewinnen

"Heute" und Pearle Österreich verlosen gemeinsam drei Wunschbrillen von Pearle nach Wahl aus dem Onlineshop!

Pearle bietet Kund*Innen österreichweit eine topaktuelle Auswahl an Brillenfassungen, stylischen Sonnenbrillen sowie Brillengläsern und Kontaktlinsen. Egal ob zurückhaltend oder lieber extravagant, ob Exklusiv-Marke von Pearle oder internationale Brands wie Ray-Ban, Hugo Boss und viele mehr – bei Pearle wird garantiert jede*r fündig.Rund, eckig oder lieber doch ganz ohne Rahmen? 2020 wird in puncto Brillentrends alles andere als langweilig. Damit man bei den zahlreichen Formen und Farben auch weiterhin den Durchblick behält, hat Pearle die wichtigsten Brillentrends im neuen Jahr zusammengefasst:- Trend #1: Transparenter Kunststoff- Trend #2: Cateye- Trend #3: Big Retro Style - je größer, desto besser- Trend #4: Hingucker mit Ecken und Kanten – die Hexagon BrilleTrotz Notbetrieb in den Filialen können alle Pearle Online-Angebote bequem von zu Hause aus genutzt und die Wunschbrille im Handumdrehen gefunden sowie bestellt werden. Bestehende Pearle-Kunden profitieren zudem vom neuen Brillen-Bestell-Tool, wo mit nur einem Klick gleich die letzten Sehwerte aufgerufen werden.Wer noch auf der Suche nach einer passenden Lesebrille für spannende Leseabende oder nach einer trendigen Sonnenbrille für die warme Jahreszeit ist, dem bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit:Pearle bietet österreichweit in mehr als 130 Filialen mit über 600 Mitarbeitern topaktuelle Brillenfassungen, modischeSonnenbrillen sowie Brillengläser und Kontaktlinsen. In jeder Pearle-Filiale gibt es von bestens ausgebildeten Fachkräften inallen Bereichen professionelle Beratung rund um das Thema Optik. So wird nach einer Anamnese und einem gratis PremiumSehtest das ideale, maßgeschneiderte Produkt gefunden.Weitere Informationen finden Sie unter: