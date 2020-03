4 Tipps: Essensplan für eine Woche

In Zeiten des Coronavirus heißt es in der Küche: Überblick verschaffen und Plan erstellen. So wird der tägliche Weg in den Supermarkt überflüssig.

1 Überblick verschaffen

2 Sortieren

3 Gerichte überlegen

4 Notieren

Unser Wochenplan für eine (halbwegs) gesunde Ernährung

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Soziale Kontakte sollen vermieden, Einkäufe auf ein Minimum eingeschränkt und die eigenen vier Wände nach Möglichkeit vorerst nicht verlassen werden. Höchste Zeit, um einen Wochenplan für die täglichen Menüs zu erstellen. Wir haben 4 Tipps für euch:Entweder alle Lebensmittel, die bereits im Haushalt vorhanden sind, auflisten oder auf einen Tisch legen. So solltest du dir bestmöglich einen Überblick verschaffen können.Nun heißt es, ältere Lebensmittel oder jene, die nicht so lange halten, zuerst aufbrauchen. Dementsprechend sollte auch sortiert werden.Jetzt kommen wir zu dem wohl schwierigsten Teil, der Frage "Was kann ich daraus kochen?" Dazu einfach das erste Lebensmittel (das am ehesten verbraucht werden sollte) nehmen und überlegen, womit es kombiniert werden kann. Das entsprechende bei Seite legen, damit es nicht ein weiteres Mal eingeplant wird.Überlegte Gerichte aufschreiben und - falls notwendig - notieren, was noch benötigt wird. So sollte die Woche mit einem einzigen schnellen Einkauf erledigt sein.Zur Unterstützung haben wir uns ebenfalls einen Wochenplan inklusive Rezepte überlegt, der nach Belieben umgestellt oder ergänzt werden kann:Wie der Name schon sagt: Einfach und schnell!Gulasch kann übrigens durchaus nach zwei Tagen immer noch aufgewärmt werden und eignet sich auch gut zum Einfrieren. Auf Vorrat kochen zahlt sich hier also aus.Erfrischend für Zwischendurch.Auch etwas Süßes darf sein!Simpel und die Zutaten sind oft in den Vorräten vorhanden.Bei diesem beliebten Gericht sind die Variationsmöglichkeiten schier unendlich. Der Teig kann selbstgemacht oder gekauft sein und der Belag von nur Tomatensauce und Käse bis zu Oliven, Schinken, Sardellen reichen. Deshalb haben wir hier einfach die klassische Margherita - die (fast) allen schmeckt - gewählt.Wieder schnell, einfach und kann auch fixfertig aus der Dose sein.Warm und kalt.Gibt es auch fertig zu kaufen.Nudeln gehen doch immer.Ein Vorgeschmack auf den Sommer.Alle Zutaten kommen aus dem Vorrat.Da wir am Sonntag zu Mittag mehr Zeit haben. Hier können aber Mittag- und Abendessen auch getauscht werden.Toll zum Snacken vor dem Fernseher.