40-Jähriger bricht auf Rax zusammen und stirbt

Tragödie am Sonntag auf der Rax: Ein 40-jähriger Wanderer erlitt plötzlich einen Kreislauf-Stillstand.

Das herbstliche Schönwetter ließ die Telefone der Bergrettung Reichenau an der Rax heiß laufen: Wie berichtet, kam es bereits am Freitag und am Samstag zu Zwischenfällen mit verletzten Freizeitsportlern.Und auch am Sonntag hatten die Helfer keine Verschnaufpause: Innerhalb einer Viertel Stunde gingen gleich drei Notrufe ein. Während ein 46-jähriger Kroate, der aus einer Kletterroute abgeseilt werden musste, weil er sein Können überschätzt hatte, unverletzt gerettet werden konnte, kam für einen 40-Jährigen leider jede Hilfe zu spät.Der Mann hatte in der Nähe der Speckbachhütte einen Kreislauf-Stillstand erlitten, umgehend wurde der Notarzthubschrauber alarmiert. Doch dem 40-Jährigen konnte trotz aller Bemühungen nicht mehr geholfen werden. Er starb vor Ort.Auch einer 32-Jährigen sowie einem Jugendlichen musste geholfen werden – beide waren gestürzt. Sie wurden vor Ort versorgt und mit dem Geländefahrzeug der Bergrettung Reichenau bzw. über die Seilbahn ins Tal transportiert.