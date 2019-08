41-Jähriger droht seiner Frau in Döbling mit Mord

Am Sonntagvormittag wurde ein 41-Jähriger in Wien-Döbling wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden am Sonntag kurz nach 10 Uhr wegen eines häuslichen Streits in den Bereich Krottenbachstraße alarmiert.Ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger und eine 37-jährige österreichische Staatsbürgerin sollen dort in Streit geraten sein. Dabei soll der Mann randaliert und seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben.Bezirkskräfte mit Unterstützung der Sondereinheit Wega konnten den Mann festnehmen. In der Wohnung wurden mehrere Gramm Marihuana sowie 31 Stück Patronen einer Faustfeuerwaffe sichergestellt. (rfi)