5.000 Jahre alte Stadt bei Notgrabungen entdeckt

Das frühbronzezeitliche New York in Israel

Archäologen finden durch Zufall im Zuge von Straßengrabungen eine alte Metropole.

Ein Team von Archäolgen legte im Zuge von zweieinhalb Jahre lang dauernden Straßengrabungen in Zentralisrael zufällig die Überreste einer aus dem frühen Bronzezeitalter stammenden Stadt frei.„Dies ist das frühbronzezeitliche New York unserer Region", betonte der Grabungsleiter in einer Pressemitteilung. Die Grabungen wurden von 5.000 Jugendlichen und Freiwilligen durchgeführt.In dieser Größenordnung muss es sich um eine Stadt mit frühzeitlichem FührungscharakterDarauf weisen auch einige der Funde hin.„eine führende Hand und einen administrativen Mechanismus" heißt es weiter in der Aussendung.TieropferungenAuch ein religiöser Tempel wurde dabei entdeckt. Dieser wird für rituelle Akte verwendet worden sein. Dort wurden nämlich auch Überreste verbrannter Tiere gefunden sowie Figuren von Menschen und Tieren. Neben den Gebäuderesten fand man auch Werkzeuge aus Feuerstein, Tonscherben sowie Basaltsteingefäße.Die Funde weisen auf eine hohe kulturelle Entwicklung und eine Gesellschaftsform mit sozialer Hierarchie hin.Die älteste Siedlung im Ort datiert sich auf 7.000 Jahre