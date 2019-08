5 Dinge, die ihr NICHT über Stefan Kaineder wisst

Politiker sind Personen des öffentlichen Lebens. Man weiß meist sehr viel über sie. Aber nicht alles. "Heute" hat nach letzten "Geheimnissen" gefragt – und Antworten bekommen.

3. Altrömischer Vielleser

4. Einmaliger Badminton - Meister

5. Vielseitig einsetzbarer Musiker

Die-Sommer-Serie: Wir haben die heimischen Spitzenpolitiker gefragt: "Welche fünf Dinge wissen die Menschen NICHT von Ihnen?" Und die Politiker haben geantwortet.Im fünften Teil gibt der Landessprecher der Grünen, Stefan Kaineder (34) seine "letzten" Geheimnisse preis. Und die sind durchaus spannend.1. Leidenschaftlicher TarockspielerGelernt habe ich das Tarockieren bei meinem Großvater. Er hat das Zuhause in der Bauernstube oft mit seinen Söhnen oder mit Freunden gespielt. Ich bin auf seinem Schoß gesessen und genau beachtet. Die beste Tarockiererin in der Großfamilie ist heute übrigens meine 90-jährige Oma.2. Hobbytischler mit ZeitmangelMöbel selber zu tischlern ist eine große Leidenschaft von mir. Aus dem Naturmaterial Holz neues entstehen zu lassen ist großartig. In meiner Werkstatt steht eine Holzbearbeitungsmaschine, die genau so alt ist wie ich selbst. Aber leider fehlt mir immer mehr die Zeit, für dieses Hobby.Ich lese sehr sehr gerne. Neben Fachliteratur natürlich auch leichtere Lektüre. Einen Faible hab ich zum Beispiel für historisch-römische Romane. Diese Epoche fasziniert und interessiert mich. Meinen Lesefimmel hab ich auch schon an meine Kinder weitergegeben. Sie können gar nicht genug davon bekommen, wenn ich ihnen aus ihren Büchern vorlese.Zumindest als Jugendlicher habe ich fleissig das Badminton-Racket geschwungen. Immerhin bin ich als 13-jähriger Vize-Landesmeister im Badminton geworden. Auf dem Wg zum Spitzensportler ist mir aber dann die Pubertät dazwischengekommen. Da hat es dann einfach zu viele Ablenkungen gegeben.Musik war für mich immer schon wichtig, sie zu hören, aber auch selbst zu praktizieren. In der Musikkapelle habe ich jahrelang Klarinette und Saxophon gespielt. Und wenn in einer gemütlichen Runde gesungen wird, bin ich sofort dabei - mit ganz brauchbarer Stimme.(gs)