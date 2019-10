5 Gründe, warum deine Haare schnell fetten

Du hast schon wieder fettige Haare, obwohl du sie erst gerade gewaschen hast? Wir verraten, was dahinter stecken könnte.

Dass wir überhaupt fettige Haare bekommen, verdanken wir der Talgproduktion unserer Kopfhaut – und die ist grundsätzlich eine gute und wichtige Sache. Die dort sitzenden Talgdrüsen produzieren nämlich Fett, das unsere Kopfhaut vor dem Austrocknen schützt und die Haare schön geschmeidig macht.Produzieren diese Drüsen aber zu viel davon, kippt die Sache mit der Geschmeidigkeit: Unsere Haare triefen. Wir verraten, warum und zeigen Pflegeprodukte, die dagegen helfen.Fettige und müffelnde Haare können ziemlich nerven. Nur logisch, waschen wir unsere Haare darum täglich. Und darin liegt auch schon das Problem: Zu häufiges Haarewaschen mit vieeeel Shampoo lässt die Kopfhaut nämlich austrocknen. Und weil die Kopfhaut das nicht will, produziert sie noch mehr Talg – schneller fettende Haare. Besser: Versuch, deine Haare nur jeden zweiten Tag zu waschen. Die Talgdrüsen werden sich an den neuen Rhythmus gewöhnen und automatisch weniger Fett produzieren.Ob vom Smartphone, dem Münz im Portemonnaie oder der Bürotastatur – unsere Finger sind meistens ziemlich dreckig. Abgesehen davon, dass es unhygienisch ist, sich mit den schmutzigen Fingerchen ständig durch die Haare zu fahren, sorgt es auch dafür, dass sich Talg und Bakterien vermischen. So wird selbst die frischeste Mähne strähnig.Falls du deine Haare am liebsten zu einem Pferdeschwanz gebunden hast, könnte genau das der Grund für das Fett-Desaster sein. Weil die Haare platt und eng am Kopf anliegen, kann sich das Fett nämlich nicht richtig verteilen. Außerdem verfängt sich der Talg unter dem Haargummi.Wir kennens doch alle: Nach dem Stylen legen wir die Bürste weg und denken nicht mehr weiter darüber nach. Sollten wir aber: Rückstände von Haarspray, Gel oder Leave-In-Produkten sind nämlich einer der Auslöser für schnell fettendes Haar. Ohne regelmäßiges Reinigen gehts nämlich nicht.Die Hitze des Föhns kann nicht nur die Haarstruktur schädigen, sie trocknet auch die Kopfhaut aus und regt damit wieder die Talgproduktion an. Darum den Haartrockner lieber auf eine niedrigere Stufe stellen oder, wenn möglich, deine Mähne an der Luft trocknen.