5 Handgriffe, die unser Bad jetzt zum Spa machen

Das Badezimmer wieder auf Vordermann bringen, ist eines der vielen Dinge, die wir jetzt machen können.

Was befindet sich eigentlich da hinten in dem Kasten? Wie alt ist die Haarmaske? Wann habe ich denn bitte diesen Lippenstift das letzte Mal verwendet?Das alles sind Fragen, die wir uns jetzt bewusst einmal stellen sollten, wenn das Bad zum Home-Spa umgewandelt und zur Wohlfühl-Oase werden soll.Dabei gilt: Alte Beauty-Produkte sollten ihren Weg in die Restmülltonnen finden, sie laufen ab und können der Haut mehr schaden als nutzen!In Make-Up Pinseln halten sich durch Hautschuppen und -fett Bakterien besonders gut. Mit warmen Wasser anfeuchten und mildem Shampoo einseifen und auswaschen. Solange unter fließendes Wasser halten bis es klar ist.Das kann vor allem bei langen Haaren, die oft mit Trockenshampoo gepflegt werden ein ganz schön langwieriges Unterfangen werden. Die Bürste zur Reinigung am besten in eine Schüssel mit Seifenwasser legen und mit einem Kamm vorsichtig die Rückstände entfernen.(Eignet sich besonders gut, wenn man die aktuelle Lieblings-Serie binged.)Muffelnder Bademantel? Dann gleich damit in die Wäsche. In nichts kuschelt man sich lieber als in frisch gewaschenes. Wer anschließend ein Spray mit ätherischem Öl anwendet, freut sich am Frischegefühl gleich länger.Ranziges aussortieren, neu organisieren, alles mal ausräumen und die Laden und Fächer feucht auswischen, dazu gleich eine kleine Liste erstellen, was man nachkaufen muss. Ist der Rasierer stumpf oder die Enthaarungscreme bereits aus dem Jahre Schnee? Dann raus damit! Ebenso sollte man sich mal genauer die Zahnbürste ansehen. Sind die Borsten etwas schief, ist dringend angeraten sie auszutauschen.Wann hat man roten Lidschatten getragen? Braucht man den schwarzen Lippenstift von Halloween noch? Passt das geschenkte Parfüm wirklich zu einem?Wer sich bewusst mit seinem "Sortiment" auseinandersetzt, der kann sich ordentlich Platz schaffen. Außerdem: Ein übersichtliches Badezimmer stresst weniger am Morgen, da wir alles wesentliche gleich im Blick haben.