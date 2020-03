5 Insta-Accounts, die Wohnträume zeigen

Mit der Corona-Quarantäne ist es noch klarer geworden, wie wichtig eine schön eingerichtete Wohnung ist. Diese Interior-Accounts auf Insta verschaffen uns die Inspiration dazu.

Alexis Christodoulou

Dabito

Interior Design Addict

Justinablakeneyhome

Kelly Wearstler

Gerade jetzt, wo wir uns die meisten Zeit in den eigenen vier Wänden aufhalten sollen, müssen, dürfen, ist besonders wichtig, dass wir uns hier auch so richtig wohl fühlen. Hier kommen 5 Instagram-Accounts, die dir garantiert viel Inspiration bieten:Alexis Christodoulou aus Kapstadt ist eigentlich Texter, hat sich aber das 3D-Rendern selber beigebracht. Auf seinem Account zeigt er wunderschöne Visualisierungen, in denen man sich komplett verlieren kann.Der Amerikaner Dabito ist ein Tausendsassa und reist für sein Leben gerne. Diese Liebe zum Reisen sieht man seinem Zuhause auch an: warme, farbenfrohe Räume mit Globetrotter-Charme.Vanna Albertini kuratiert den Account @interiordesign_addict und versorgt ihre über 230k Follower mit minimalistisch-schöner Innenarchitektur.Die Designerin Justina Blakeney hat das Wort "Jungalow" (Jungle + Bungalow) erfunden. Die Amerikanerin liebt Pflanzen und farbenfrohe Muster im Bohemian-Stil.Die Amerikanerin gilt als "Grand Dame" den Innenarchitektur. Seit Mitte der 90er-Jahre designt sie - mittlerweile mit einem Team aus 50 Leuten - das Interior von Hotels und Häusern um die ganze Welt.(Friday)