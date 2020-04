5-jähriges Kind am Coronavirus verstorben

In Großbritannien ist ein 5-jähriges Kind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Wie der britische Staatsminister Michael Gove am Wochenende bei einer Pressekonferenz in London mitteilte, ist ein 5-jähriges Kind mit Vorerkrankungen am Coronavirus verstorben.Damit ist das Kind das bislang jüngste Todesopfer in Großbritannien, das an Covid-19 verstorben ist. Mittlerweile gibt es im Vereinigten Königreich bereits über 3.600 Virus-Tote.Am Sonntagabend hatte die britische Königin Elizabeth II. wegen der Corona-Pandemie eine außerordentliche Ansprache an ihr Volk gehalten. Darin rief sie die Briten zum Durchhalten und zu eiserner Disziplin auf.Es würden wieder bessere Tagen kommen. "Gemeinsam nehmen wir diese Krankheit in Angriff, vereint und resolut werden wir sie überwinden", so die Queen in ihrer Ansprache.