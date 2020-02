5 Mode-Regeln, die Meghan Markle ignoriert

Die Frau von Prinz Harry hat schon immer ihren eigenen Kopf durchgesetzt und dem königlichen Protokoll die kalte Schulter gezeigt - das fing bereits bei ihrem Kleidungsstill an.

Finger weg vom Matchy-Matchy-Look

Hosenanzüge werden ausschließlich im Büro getragen

Kombiniere niemals Navyblau mit Schwarz

Flache Schuhe sind bei offiziellen Terminen verboten

Kleider haben Ärmel

Königliche Protokolle? Für Meghan Markle schon vor dem "Megxit" reine Nebensache. Denn die Frau von Prinz Harry hielt noch nie viel davon, sich vor allem in Sachen Mode auch nur irgendetwas von Queen Elizabeth II. vorscheiben zu lassen. Wir zeigen die 8 wichtigsten Mode-Regeln, die Meghan einfach im Vorbeigehen gebrochen hat:Für uns ist es vollkommen in Ordnung, einen einheitlichen Look zu tragen - vor allem, wenn er gerade zu den Trends der Saison zählt. Im Königshaus sieht dies anders aus. Das war der 38-Jährigen aber wurscht, sie hüllte sich in Kleid, Jacke und sogar Tasche im selben Farbton.Meghan Markle bewies, dass ein Hosenanzug in Kombination mit den richtigen Pumps durchaus eine königliche Wahl für die nächste Abendveranstaltung sein kann.Ein Tabu, das nahezu prädestiniert dazu war, von der ehemaligen Schauspielerin gebrochen zu werden.Die 38-Jährige machte flache Schuhe mit ihrer Lieblingsmarke Sarah Flint auch für das Königshaus salonfähig.Bei Markle nicht. Es müssen schließlich nicht gleich die Spagettiträger sein.