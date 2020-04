3 Möglichkeiten dein weißes T-Shirt neu zu stylen

Von James Dean bis Kate Moss: Alle sind Fan vom weißen T-Shirt. Wie wir aus dem altbewährten Klassiker aktuelle Looks zaubern.

So gut wie jeder und jede hat es im Kleiderschrank: das weiße T-Shirt. Auch wenn man sich zurzeit in der Modewelt umschaut, kommt man am neutralen Basic nicht vorbei. Von den internationalen Laufstegen bis hin zu beliebten Insta-Profilen – das weiße T-Shirt ist überall.Mit diesen drei verschiedenen Styling-Kombinationen verleihst du dem weißen T-Shirt einen neuen Look:Wie wärs mit einem bequemen Oversized-Männershirt und einer Statement-Hose? Die Kombi sieht entspannt und trotzdem gestylt aus.Ein weißes T-Shirt ist zwar basic, kann aber ganz einfach aufgemotzt zu werden. Mit einem Blazer und Loafers wird der Looks sofort business-tauglich. Großer Trend für den Sommer: T-Shirts mit integrierten Schulterpolstern. Für die ultimativen Girl-Boss-Vibes.Steht (irgendwann mal wieder) ein fancy Date oder Galerieeröffnung an und ihr wollt euch nicht gleich ein neues Kleid kaufen? Das weiße T-Shirt kann auch glamourös gestylt werden, am besten in Kombination mit Seiden- und Spitzenstoffen. Als kleines Extra kann man das Shirt mit einem Haargummi an der Seite zu einem Knopf binden.