09.05.2020 11:24 51-Jähriger bewarf Polizisten aus 18. Stock

Die Wega rückte am Freitag aus,weil Kollegen mit einem Stein beworfen wurden. Bild: Leserreporter

Gleich zweimal mussten sich Beamte in Wien am Freitag mit renitenten Bürgern auseinandersetzen. In Wien-Margareten wurde ein Polizist dabei verletzt.