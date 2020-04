513 "Corona-Anzeigen" in NÖ in der Osterwoche

In Niederösterreich gab es in der Osterwoche 513 weitere Anzeigen der Polizei nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz.

Die Niederösterreicher liegen mit den strikten Corona-Maßnahmen teilweise im Clinch. Hatte es Montagnachmittag, 6. April 2020, 1.157 "Corona-Anzeigen" gegeben ( "Heute" berichtete ), waren es am Dienstag, 14. April 2020, laut Polizei Niederösterreich bereits 1.670 Anzeigen.Dies entspricht einem Plus von 30,7 Prozent oder in absoluten Zahlen: 513.