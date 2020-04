Polizei erstattete in NÖ 1.157 Corona-Anzeigen

1.157 Anzeigen gab es in Niederösterreich wegen Missachtung der Beschränkungen im Zuge des Coronavirus, das sind um 342 mehr als in der Vorwoche.

In Niederösterreich sind bis Montagmittag Polizeiangaben zufolge 1.157 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz erstattet worden. Das waren um 342 mehr als eine Woche zuvor, als 815 gezählt worden waren.Gut in Erinnerung ist noch die Corona-Strafe wegen Motocrossfahrens in Begleitung anderer Beteiligter in Markgrafneusiedl im Bezirk Gänserndorf ( mehr dazu hier ).