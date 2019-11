6 Abgeordnete verdienten 2019 über 10.000 Euro

Nationalratsabgeordnete müssen ihre Nebentätigkeiten melden. Das Parlament hat am Montag eine aktuelle Liste bekanntgemacht.

Sechs Spitzenverdiener

Nicht vollständig

Die Nebentätigkeiten der 183 Nationalratsabgeordneten kann jeder im Internet abrufen . Daraus kann man sehen: Jeder Abgeordnete hat im Durchschnitt fünf meldepflichtige Nebenjobs und Funktionen. Insgesamt wurden 1.016 Nebentätigkeiten gemeldet.Auch wie viel sie mit ihren Nebentätigkeiten verdienen, müssen die Parlamentarier transparent machen. Sie bekommen für ihre Tätigkeit im Nationalrat 8.931 Euro brutto. Die genaue Höhe ihres Zusatzeinkommens müssen sie nicht angeben, dafür gibt es fünf Kategorien.Sechs Nationalratsabgeordnete haben sich für 2019 in die höchste Kategorie eingeordnet, sie verdienen monatlich also über 10.000 Euro brutto dazu. Zu den Top-Verdienern im Nationalrat zählen die ÖVP-Abgeordneten Peter Haubner, Hans Stefan Hintner und Christian Stocker, die FPÖ-Politiker Hubert Fuchs und Gerhard Kaniak sowie der Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter.Zu beachten ist allerdings: die Liste ist noch nicht vollständig. Bisher haben 104 der 183 Abgeordneten ihre Nebentätigkeiten und -einkommen angegeben. 79 fehlen noch, der Stichtag ist der 30. Juni 2020.33 Mandatare stehen am anderen Ende des Einkommensspektrum. Sie gaben an, überhaupt keine Nebeneinkünfte zu beziehen, darunter die Grünen-Abgeordnete Ewa Dziedzic und die SPÖ-Abgeordnete Julia Herr. Sie haben kein Einkommen angegeben, sehr wohl aber ehrenamtliche Tätigkeiten.Diese unterliegen unter gewissen Umständen auch den Transparenzvorschriften. Die meisten Tätigkeiten haben die ÖVP-Abgeordneten Elisabeth Scheucher-Pichler mit 22 und Carina Reiter mit 21 Funktionen gemeldet. Gar keine Tätigkeiten haben hingegen die frühere Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) oder der Grüne Abgeordnete Lukas Hammer gemeldet.Die aus der FPÖ ausgeschlossene Abgeordnete Philippa Strache hat noch keine Angaben gemacht.