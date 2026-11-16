i Putzmittel und Reinigungszubehör pixabay.com Putzen leicht gemacht 7 geniale Tricks mit Klarspüler Klarspüler gehört in jede Spülmaschine. Doch das Mittel kann noch viel mehr - vom Bad bis zum Wohnzimmer sorgt es für strahlende Sauberkeit. Von Technik Heute 16.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den Drogerien türmen sich die Putzmittel: Jedes verspricht das beste Ergebnis. Doch oft braucht es gar nicht so viele verschiedene Produkte. Ein unterschätzter Allrounder ist Klarspüler.

Klarspüler verringert die Oberflächenspannung des Wassers. Dadurch läuft es schneller ab und hinterlässt keine unschönen Flecken. Diese Eigenschaft macht ihn zum perfekten Reinigungsmittel weit über die Spülmaschine hinaus.

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Wie es bei CHIP heißt, gibt es sieben Bereiche, in denen sich die Verwendung von Klarspüler richtig lohnt. Hier kommen die besten Tipps fürs ganze Zuhause.

1. Das Badezimmer zum Glänzen bringen

Im Bad wirkt Klarspüler wahre Wunder. Einfach etwas davon ins Wasser mischen und damit die Duschwand reinigen. So bleibt das Glas länger sauber.

2. Dem Kalk den Kampf ansagen

Ist der Duschkopf verkalkt? Einfach abnehmen und in unverdünntem Klarspüler einweichen lassen. Nach einigen Stunden gründlich abspülen - fertig! Auch Armaturen werden so wieder blitzsauber.

3. Glanz in der Küche

Mikrowelle, Backofentür oder Edelstahlspüle: Nach der Behandlung mit Klarspüler strahlt alles wie neu. Das Mittel versiegelt die Oberfläche, sodass Wasser besser abperlt.

4. Böden und Teppiche reinigen

Ein bis zwei Esslöffel Klarspüler ins Putzwasser geben - schon glänzen die Böden. Bei Teppichflecken etwas Klarspüler auf ein Tuch geben und in kreisenden Bewegungen einarbeiten.

5. Brillen beschlagfrei machen

Klarspüler verhindert das Beschlagen von Brillengläsern. Einfach dünn auftragen und mit einem weichen Tuch polieren.

6. Fenster und Spiegel streifenfrei putzen

Wenige Tropfen Klarspüler im Wasser genügen. Mit einem Mikrofasertuch wischen - keine Streifen, nur Glanz. Wichtig: Immer an einer unauffälligen Stelle testen.

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7. Vasen wieder sauber bekommen

Unschöne Ränder in Vasen verschwinden, wenn man etwas Klarspüler mit Wasser einfüllt und einige Stunden einwirken lässt. Danach gründlich ausspülen.