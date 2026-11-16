7 geniale Tricks mit Klarspüler

In den Drogerien türmen sich die Putzmittel: Jedes verspricht das beste Ergebnis. Doch oft braucht es gar nicht so viele verschiedene Produkte. Ein unterschätzter Allrounder ist Klarspüler.
Klarspüler verringert die Oberflächenspannung des Wassers. Dadurch läuft es schneller ab und hinterlässt keine unschönen Flecken. Diese Eigenschaft macht ihn zum perfekten Reinigungsmittel weit über die Spülmaschine hinaus.
Wie es bei CHIP heißt, gibt es sieben Bereiche, in denen sich die Verwendung von Klarspüler richtig lohnt. Hier kommen die besten Tipps fürs ganze Zuhause.
Im Bad wirkt Klarspüler wahre Wunder. Einfach etwas davon ins Wasser mischen und damit die Duschwand reinigen. So bleibt das Glas länger sauber.
Ist der Duschkopf verkalkt? Einfach abnehmen und in unverdünntem Klarspüler einweichen lassen. Nach einigen Stunden gründlich abspülen - fertig! Auch Armaturen werden so wieder blitzsauber.
Mikrowelle, Backofentür oder Edelstahlspüle: Nach der Behandlung mit Klarspüler strahlt alles wie neu. Das Mittel versiegelt die Oberfläche, sodass Wasser besser abperlt.
Ein bis zwei Esslöffel Klarspüler ins Putzwasser geben - schon glänzen die Böden. Bei Teppichflecken etwas Klarspüler auf ein Tuch geben und in kreisenden Bewegungen einarbeiten.
Klarspüler verhindert das Beschlagen von Brillengläsern. Einfach dünn auftragen und mit einem weichen Tuch polieren.
Wenige Tropfen Klarspüler im Wasser genügen. Mit einem Mikrofasertuch wischen - keine Streifen, nur Glanz. Wichtig: Immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Unschöne Ränder in Vasen verschwinden, wenn man etwas Klarspüler mit Wasser einfüllt und einige Stunden einwirken lässt. Danach gründlich ausspülen.