7-Jährige gewinnt "Pokémon"-Meisterschaft

Simone Lim (7) ist die beste "Pokémon"-Spielerin. Sie schlägt die ältere Konkurrenz und nimmt ihren ersten Titel mit nach Hause.

Ein wenig verlegen schaut das kleine Mädchen in die Runde. Es realisiert kaum, dass es gerade die Junioren-Meisterschaft zu dem Game "Pokémon: Schwert und Schild" gewonnen hat. Erst eine Umarmung ihrer Freundin entlockt dem Mädchen ein Lächeln.Simone Lim (7) gewann am 23. Februar die ozeanische Junioren-Meisterschaft in Melbourne, Australien. Am Turnier maßen sich Spieler aus aller Welt und jeden Alters. Lim setzte sich gegenüber älteren Teilnehmern durch. Im Finale schlug sie den 14-jährigen Titelverteidiger Justin Miranda-Radbord, der bis zum letzten Kampf ungeschlagen geblieben war.Die aus Singapur stammende Lim ist zum ersten Mal bei so einem großen Turnier. Zuvor hat sie nur an regionalen Events in ihrer Heimat teilgenommen. Obwohl ihr Gegner mehr Erfahrung hatte, konnte sie zur Überraschung aller Zuschauer den Sieg holen.In einem Interview erklärt sie, dass sie die Züge ihres Gegners richtig voraussehen konnte. Während die 7-Jährige ihr Plüsch-Pokémon festhält, dankt sie ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem Coach für die Unterstützung. Lim nimmt für den Sieg 5.000 Dollar mit nach Hause.