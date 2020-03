7 "Lustige" husten in Bank absichtlich Kunden an

Eigentlich ohne Worte: Sieben Halbstarke führten sich in der Raika Traismauer auf, husteten absichtlich alte Menschen an und riefen: "Corona, Corona!"

Sieben junge Menschen fanden es offenbar lustig, in der Raika Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) Kunden, und vor allem älteren Menschen, Angst einzujagen.Laut Polizei näherten sich die sieben Jugendlichen im Foyer der Bank den Kunden, husteten die Bankbesucher provokant an und riefen: "Ich habe Corona! Corona." Ein Bankmitarbeiter warf das Septett hinaus, über das Überwachungsvideo wurden die sieben "Spaßvögel" von der Exekutive ausgeforscht. Alle sieben dürfen sich demnächst über Post von der Bezirkshauptmannschaft freuen.In den Bezirken Tulln, Amstetten, Lilienfeld fanden am Wochenende mehrere illegale "Corona-Partys" statt, auch hier musste die Polizei einschreiten ( "Heute" berichtete ).