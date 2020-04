8 Whirlpools mit spektakulärer Aussicht

Diese Whirlpools verzaubern mit ihrem atemberaubenden Ausblick und lassen uns in Urlaubsträumen, Erinnerungen und Hoffnungen schwelgen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, welche Reisen man wirklich unternehmen will und welche möglicherweise nur, weil sie auf der Bucket List von Influencern standen, die für die Orte auf einer Geschäftsreise geworben haben.Badewannen können sehr angenehm sein, aber ihr Ausblick meist langweilig, wenn man auf der Wohnungssuche ein Zuhause mit einem Fenster im Bad ausgewählt hat, wo man der Nachbarin beim Kochen zusehen kann. Weniger entspannend. In dem Fall sind Fliesen doch die bessere Lösung.Auch viele Hotels bieten wunderschöne, gelegentlich frei im Raum stehende Badegelegenheiten an. Und wenn man Glück hat, ist die Sicht auf eine malerische Umgebung über bodentiefe Fenster oder gar freistehend, im Falle von Whirlpools, gegeben. Das ist Luxus, der zum Träumen und Verweilen einlädt. Wir zeigen euch acht Orte, an denen das möglich ist.Wer die Aussicht auf den Tafelberg vom Zimmer aus genießen möchte, sollte sich das Hotel „The Twelve Apostles" ansehen. In der Präsidenten-Suite blickt man über das Kap der Guten Hoffnung.Im Roving Bushtops Resort werden Luxus und Natur verbunden. Wenn man dementsprechend tief in die Tasche greift: 900 Euro pro Nacht kostet die traumhafte Kulisse, mitten im Camp.Im Song Saa Private Isand Resort in Kambodscha gibt es nicht nur eine spektakuläre Aussicht. Hier erhält man während dem Plantschen in der Wanne die Illusion, im Meer zu sein.Im Elephant Camp in der Nähe der Victoria-Wasserfälle haben Gäste von einem Pool unter freiem Himmel einen Ausblick über die weite Landschaft des Landes.Über einen Außen-Whirlpool kann man die arktische Landschaft Islands bestaunen und zum richtigen Zeitpunkt sogar die Nordlichter bewundern.Das Inselparadies gibt den Gästen die Möglichkeit, in einem Infinity-Pool den Blick über den Indischen Ozean schweifen zu lassen.Ein Hotspot für Safari-Fans: Hier kann man bei einem Schaumbad den afrikanischen Sonneuntergang genießen.Positano verkörpert das italienische Städtchen aus dem Bilderbuch. Vom Hotel aus überblickt man die ganze Stadt.