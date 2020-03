Familie gratuliert Oma via "Heute" zu ihrem 84er

Ihren 84. Geburtstag muss Berta Platzer aus Bad Hall ganz allein verbringen. Ihre Familie gratuliert ihr nun via "Heute", schickt einen Trompetenspieler vorbei.

Drei Monate alte Urenkelin

Beinahe täglich besuchte Ingrid Wallner (41) ihre 84-jährige Mama in Bad Hall (Bez. Linz-Land). Wie sie im-Gespräch verrät, wohnt sie fünf Gehminuten von der Wohnung ihrer Mutter entfernt.Doch seit Beginn der Corona-Krise haben sich die regelmäßigen Besuche vorerst erledigt. "Meine Schwester und ich haben sie nun schon eine Woche nicht mehr besucht. Sie ist Diabetikerin und hatte einen Herzinfarkt - es ist einfach zu riskant", so Wallner, die bedauert: "Sie geht uns schon sehr ab."Die wichtigsten Besorgungen erledigen die beiden Töchter für die 84-Jährige. "Ich bringe ihr Lebensmittel und wichtige Medikamente und stelle diese vor die Türe. Danach plaudern wir mit einigen Meter Abstand ein paar Worte und dann gehe ich wieder nach Hause", erzählt Wallner.Auch Zeitschriften hat die 41-Jährige ihrer Mama in Hülle und Fülle vorbei gebracht. Sie sagt: "Wir telefonieren täglich ein paar Mal, damit sie etwas abgelenkt ist."Doch gerade diese Woche ist die verordnete Isolation für die vierfache Oma und Uroma eines drei Monate alten Mädchens besonders schlimm.Denn am morgigen Donnerstag feiert sie ihren 84. Geburtstag. Und dies zum ersten Mal ohne ihre Familie.Diese hat sich aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit lieben Fotos aller Familienmitglieder wollen sie ihrer geliebten Mama, Oma und Uroma die besten Geburtstagswünsche mittels eines-Berichts übermitteln.Zudem wartet vor ihrer Türe ein großer Blumenstrauß von einem Floristen. Und vor dem Fenster wird ihr ein Trompetenspieler einige Geburtstagsständchen vorspielen."Wir möchten ihr in aller Öffentlichkeit danke sagen. Sie ist ein großartiger Mensch und ist trotz ihrer Erkrankungen immer für uns da", so Ingrid Wallner.