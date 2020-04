84-Jährige lehrt online die Kunst der perfekten Pasta

Die Coronakrise lässt viele von uns ihre Kochkünste neu entdecken. Ganz vorne mit dabei: Das Brotbacken. Aber warum nicht auch die eigene Pasta herstellen?

Kochkurs per Livestream

Ob Ravioli, Fettuccine oder Cannelloni­, Nonna Nerina kann sie alle. Die 84-jährige Römerin ist in Italien eine kleine Berühmtheit und für ihre Pastakunst sogar weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wie es sich für eine echte italienische Oma gehört, ganz ­ohne moderne Maschinen, sondern handgemacht, mit frischen, regionalen Zutaten und einer ordentlichen Portion Liebe.Vor der Coronavirus-Pandemie lud sie regelmäßig Gäste in ihre Küche ein und führte selbst Anfänger in wenigen Stunden zur perfekten Nudel. Jetzt muss Nonna Nerinas Küche aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in Italien geschlossen bleiben. Ihr Nudelholz schwingt sie aber weiter - im Livestream!Denn die 84-Jährige gibt ihre Kochkurse jetzt virtuell: In Echtzeit kocht und erklärt Nonna Nerina jetzt im Livestream, während Enkelin Chiara auf Englisch übersetzt.Um für den Online-Kochkurs vorab auch alles parat zu haben, bekommen die Teilnehmer ein Woche vor Kursbeginn eine Liste an Zutaten und Küchenutensilien per Mail. Außerdem gibt es Tipps zur Wein-Auswahl und zur passenden musikalischen Untermalung, schließlich soll auch die Atmosphäre stimmen.Mittlerweile ist Nonna Nerina auf der Website nonnalive.com nicht mehr die Einzige, die virtuelle Kochkurse gibt und in die Kunst der Pasta einführt.(Christine Scharfetter)