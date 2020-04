864 Menschen sind aktuell in NÖ an Corona erkrankt

Von Gestern 929 sank die Zahl der Corona-Kranken auf 864. Die Maßnahmen scheinen ihre Wirkung nun immer mehr zu entfalten.

Auch in den letzten 24 Stunden nimmt die Zahl der in Niederösterreich am Coronavirus-Erkrankten weiter ab: Von Freitag 929 , bestätigen die ausgewerteten Daten aus dem Gesundheitsministerium am heutigen Samstag 864, das sind 65 Personen weniger innerhalb eines Tages. Alle Maßnahmen der Ausgangsbeschränkungen bleiben aber weiterhin gültig.Im selben Zeitraum, sind nun mit Tirol auch im letzten der neun Bundesländer die Corona-Kranken wieder im dreistelligen Bereich. Die meisten verzeichneten Fälle sind auch am Samstag mit 949 erkrankten Menschen in Tirol am höchsten, Niederösterreich ist bundesweit auf Platz zwei, die Steiermark auf Platz drei, was die Corona-Fälle angeht. Wien, das in den letzten Wochen häufig die meisten Infizierten hatte, meldet aktuell 708 bestätigte Erkrankungen.In ganz Österreich sind 4.441 Menschen am COVID-19-Virus erkrankt. Es befinden sich davon 169.272 im Krankenhaus, 17.544 werden auf Intensivstationen betreut. Bundesweit gelten inzwischen 9.704 als wieder genesen, 378 überlebten die Virus-Infektion leider nicht, davon waren 59% Männer und 41% Frauen. In Niederösterreich sind 1.498 der Erkrankten bereits wieder genesen und es werden 48 Coronatote verzeichnet.