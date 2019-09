9 Jahre alt: jüngstes Model bei New York Fashion Week

Die neunjährige Lilly aus Duisburg hatte vergangenen Freitag einen besonderen Auftritt. Damit ist sie das jüngste Model aller Zeiten.

Dass Models recht jung sind, ist nichts Ungewöhnliches. Lilly Ulrich übertrifft jedoch alle. Die Schülerin ist gerade einmal neun Jahre alt, als sie ihr Catwalk Debüt bei dem Designer Andres Aquino auf der New York Fashion Week hat.Wie kam es dazu, dass eine neunjährige Schülerin das jüngste Model aller Zeiten wurde?Wie oft im Leben ist alles einem Zufall zu verdanken. Als Lillys Vater ein Formel-1-Rennen in Monaco besuchte, blieb er im Lift stecken. Mit Kelsie McKenna, Model und Marketingdirektorin der Couture-Fashion-Week. Dabei erzählte er dieser, weil sie mit 1,84 Metern auffallend groß ist, dass seine Tochter alle in der Klasse bei weitem überragte. Daraufhin fühlte sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt und beschloss Lilly zu unterstützen und ihr die Vorteile der Größe für die Modewelt zu zeigen. Bei Andres Aquino, dem Gründer der Fashion Week in New York, debütierte das Mädchen schließlich am Catwalk in seiner Eröffnungsshow.