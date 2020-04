Das ganze Netz feiert die Liebe dieses 92-Jährigen

Ein wenig Romantik und positive vibes in der Krise: Ein 92-Jähriger übernimmt die Aufgabe des Friseurs für seine Frau und die ganze Welt feiert ihre Liebe.

Für Hygiene bleibt gerade viel Zeit, aber an den Mangel von einigen Strukturen müssen sich viele von uns erst gewöhnen. Wer, wie einige Männer, häufig alle zwei Wochen zum Friseur geht oder sich einmal im Monat die Haare färben lässt, die Maniküre schon lange nicht mehr selbst übernommen oder seine Augenbrauen nicht zupfen kann, ohne sie gerupft aussehen zu lassen, weiß: In harten Zeiten greift man zu verzweifelten Methoden. Oder man hat jemanden an der Seite, der einem dieses Schicksal abnimmt.So wie im Falle von Yael Shapira Avrahams Großmutter, die die Aufgabe des Haarefärbens von ihrem Friseur des Vertrauens an ihren Ehemann abgibt. Ihre Enkelin teilt stolz ein Foto des Geschehens auf Facebook und schreibt dazu: "Das sind meine Großeltern, beide 92 Jahre alt (mögen sie gesund bleiben). In jeder Situation ist mein Großvater bedacht darauf, dass meine Großmutter sich gepflegt und umsorgt fühlt. So etwas sieht man nicht alle Tage." Mit Hingabe und hochkonzentriert bearbeitet er den Kopf seiner Frau und bepinselt ihren Ansatz mit Liebe zum Detail. Über einen Handspiegel kann diese mitschauen und ihm Tipps geben.Kein Wunder, dass dieses Bild viral geht. Dabei geht es nicht um oberflächliche Attribute von Pflege und Schönheit, sondern um eine lang andauernde, innige Zuneigung und Fürsorge für den Partner. Das, was es eben heißt füreinander dazu sein - in guten wie in schlechten Zeiten. Diese Geschichte beweist Liebe und ihre Grenzenlosigkeit, nicht nur in Zeiten von Corona, und wird zurecht im Netz gefeiert.