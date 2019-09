Bewaffneter Aaron Carter kurz vor Einweisung?

Jemand aus seinem näheren Umfeld hat Aaron Carter die Polizei ins Haus geschickt. Der Sänger sitzt auf einem Berg Waffen und hat psychische Probleme.

Schwer bewaffnet

Schwere psychische Probleme

Aarons Ex: Von der großen Liebe zur Schlägerin?

Was ist wahr, was ist erfunden und wie gefährlich ist Ex-Kinderstar Aaron Carter wirklich? Der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick behauptete, dass er am Sonntag Besuch von der Polizei bekam.Aaron vermutete, dass jemand, der ihm wirklich nahe steht, die Cops vorbeigeschickt habe. Sie wollten ihn in eine Anstalt einweisen und ihm alle seine Waffen abnehmen. Aaron soll ein Waffennarr sein und ein ganzes Arsenal bei sich zuhause haben.Aaron erzählte, er habe die Deputies gewarnt, dass sein ganzes Haus voller geladener Schusswaffen sei. Trotzdem hätte er die Beamten und einen psychiatrischen Gutachter davon überzeugen können, ihn nicht wegzusperren.Auf die Frage, wie er an all die Waffen kam, wo er doch psychisch so krank sei, reagierte Carter abwehrend.Erst vor wenigen Tagen legte Aaron im US-Fernsehen in der Sendung "The Doctors" seine Krankengeschichte offen. Nach jahrelangem Drogen- und Alkoholmissbrauch verriet er nun auch, dass er an Angstzuständen, Schizophrenie und einer bipolaren Störung leide. Er nehme regelmäßig Medikamente und es ist unwahrscheinlich, dass er diese jemals ganz absetzen kann.Carter behauptete nachträglich, der Sender habe sein Video manipuliert, so schlecht gehe es ihm gar nicht. "The Doctors" widersprechen, behaupten, das Material nicht bearbeitet zu haben.Die letzten Monate waren nicht leicht für den Sänger. >Im August trennte er sich von seiner Freundin Lina nach einem Jahr Beziehung. Erst meinte er, dass er nichts in der Beziehung bereue. Doch Mitte August behauptete er dann plötzlich,und erwirkte vor Gerichtsie.