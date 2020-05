Wird der Griechenland-Urlaub doch noch wahr?

Wird der Traum von einem Sommerurlaub im Ausland heuer etwa doch noch wahr? In Griechenland könnte die Urlaubssaison jedenfalls ab 1. Juli beginnen.

Die Zecherl im Sand, ein Glaserl Ouzo in der Hand: Dieser Traum von Mykonos könnte heuer doch noch wahr werden.Man arbeite daran, die Tourismusaktivitäten ab dem 1. Juli wieder aufzunehmen, lässt der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem CNN-Interview hoffen.Voraussetzungen seien ein weiterer Abwärtstrend bei der Corona-Pandemie sowie "sehr spezifische Auflagen" für die Besucher. So könne sich Mitsotakis Tests vor dem Abflug und genaue Beobachtung der Touristen vorstellen.Griechenland hatte sehr rasch auf die Corona-Krise reagiert. Bisher gibt es 2.632 Infektions- und 146 Todesfälle.Auch Italien will den Sommertourismus im Jahr 2020 noch nicht ganz abschreiben. Dafür lassen sich so manche Badeorte auch kreative Lösungen einfallen.In Lignano setzt man etwa auf Online-Reservierungen der Liegen und auf eine Einhaltung des Mindestabstandes. Auf der italienischen Insel Ischia zeigt man sich aber noch kreativer.So sollen Urlauber mit schwimmenden Liegen, die an Bojen befestigt sind, auf die Insel gelockt werden. Ein richtig skurriler Vorschlag kommt aber von einer Firma aus Modena, wie das folgende Video zeigt.