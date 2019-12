Start für U-Kommission zu parteinahen Vereinen

Heute findet die erste Sitzung der Untersuchungskommission zur Nutzung von Wiener Fördergeldern statt. Im Zentrum stehen mehrere Vereine.

Wieviel Steuergeld vergibt die Stadt Wien als Förderungen, an wen fließen diese und was sind die Vergabekritierien? Das sind nur einige der Fragen, die die Gemeinderätliche Untersuchungskommission, die heute ihre Arbeit ausnimmt, in den nächsten Monaten zu verklären versucht. "Heute" hat für Dich alle relevanten Informationen dazu zusammengefasst.Die Untersuchungskommission wurde auf Antrag der Wiener FPÖ eingesetzt. Grund ist die anhaltende Kritik an der "undurchsichtigen Vergabe von Fördergeldern, den dubiosen Förderanträge parteinaher Vereine und die fehlende Transparenz beim Einsatz öffentlicher Mittel". Mit der U-Kommission will FP-Vizebürgermeister Licht die Prozesse und die Geldflüsse bringen. Aufgrund ihrer Mandatsstärke konnte die FPÖ die U-Kommission selbst in die Wege leiten.Im Zentrum der Untersuchungskommission steht die Frage, ob bei der Vergabe von Fördergeldern an Vereine Förderrichtlinien missachtet wurden. An der Vergabe hatte in der Vergangenheit auch der Stadtrechnungshof Kritik geübt Darauf aufbauend liegt der Fokus auf drei parteinahen Vereinen, betroffen sind die SPÖ, die ÖVP und die Grünen. Neben jenem Verein, der das Donauinselfest der SPÖ Wien mitveranstaltet und dem SP-nahen Verein "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" , sollen auch der ÖVP-Verein Wiener Stadtfeste sowie der "Verein zur Förderung der Stadtbenutzung" des Grünen City-Festivals Wienwoche unter die Lupe genommen. Besonderer Fokus wird aber auch dem Verein "s2arch" liegen.Gegründet wurde der Verein, der in Südafrika karitative Projekte betreut, vom ehemaligen Planungssprecher der Grünen Christoph Chorherr. Weil "s2arch" teils hohe Spenden von mehreren Immobilieninvestoren erhalten haben soll, steht gegen Chorherr der Verdacht der Korruption und Bestechlichkeit im Raum.Die Kommission setzt sich aus insgesamt 18 Mitgliedern zusammen. Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien sind entsprechend ihrer Mandatsstärke in der Kommission vertreten. Die SPÖ stellt acht Mitglieder, die FPÖ sechs, die Grünen zwei und die ÖVP sowie die NEOS jeweils ein Mitglied.Den Vorsitz übernehmen die externen Juristen Wolfgang Heufler und Einar Sladecek. Für Heufler ist eine U-Kommission nichts neues, er war bereits stellvertretender Vorsitzender bei der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord, die im Frühjahr 2019 endete.Start ist heute um 13 Uhr. Im Zuge der ersten Sitzung werden zunächst die Modalitäten für die kommenden Treffen und der Ablauf geklärt. Auch ob weitere Vereine geprüft werden sollen, könnte heute Thema sein.Die Laufzeit einer Untersuchungskommission beträgt maximal ein Jahr. In diesem Fall wird es aber sicher kürzer sein, denn, weil Wien nächstes Jahr wählt (planmäßig im Herbst) muss sich der Wiener Gemeinderat vor der Wahl selbst auflösen. Das bedeutet dann natürlich auch das Ende der U-Kommission.