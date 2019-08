Ab jetzt kann man in der Pratersauna auch wohnen

Wiens erste Clubwohnung wird ab sofort zur Miete angeboten. Ein Vintage Trailer der Pratersauna steht um 599 Euro für zwei Monate zur Verfügung.

Wohnen wo andere Party machen - dank "ImmobilienScout24" ist das jetzt möglich. In der Pratersauna in Wien wurde ein Vintage



Trailer in holländischem Retro Stil zur Miete angeboten, inklusive eingebauter Soundanlage, gratis W-Lan und Alu-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung.Das Domizil ist allerdings nur für die Sommermonate August und September zu haben. Die Lage mitten im Prater und die Nähe zur Wirtschaftsuniversität bietet vor allem für Studenten einige Vorteile.So darf der jeweilige Mieter alle Events in der Pratersauna und den hauseigenen Beachclub gratis besuchen. Einmal die Wochewird geputzt und auch Handtücher und Bademäntel für den Pool stehen zur freien Verfügung. Die Mietkosten betragen 599 Euro.Eine persönliche Besichtigung gibt es beim Open House Day am 3.8.2019 von 16 - 22 Uhr. (str)