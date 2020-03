Ab sofort muss JEDER im Home Office arbeiten

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat eine neue Verordnung erlassen: Ab Freitag muss jeder Arbeitnehmer im "Home Office" arbeiten.

Die Verordnung des Ministers sieht nur einen kleine Spielraum vor: Büros, Unternehmen und Co. dürften "lediglich dann betreten werden, wenn die berufliche Tätigkeit nicht auch außerhalb der Arbeitsstätte durchgeführt werden kann". Damit ist "Home Office", also das Arbeiten in den eigenen vier Wänden, ab Freitag nun verpflichtend für alle Österreicher. Verwirrspiel: In der Verodnung ist die Maßnahme nur bis zum Ende des Wochenendes angesetzt.Wer allerdings noch immer wegen der Ausnahme im Unternehmen arbeiten muss, hat es nun zumindest etwas leichter durch eine weitere Formulierung in der Verordnung: "Sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann" müsse der Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten werden.Der "Schutzmaßnahmen"-Satz findet sich nun auch bei der Passage, in der ein solcher Abstand bei Orten, die "zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind", vorgeschrieben ist. Bedeutet: Im Büro und bei Geschäften und Co. muss der Abstand nicht eingehalten werden, wenn es Schutzmaßnahmen wie Atemschutzmasken oder ähnliches gibt.Schon am Donnerstag wurden Kur- und Reha-Zentren bis auf die Notwendigsten geschlossen, auch Thermen werden zusperren. Verwirrung gibt es um Parks und Spielplätze, manche sind gesperrt, manche offen. (Noch) Nicht verboten wird das Betreten von fremden Wohnungen. Spazieren gehen und Sport bleiben laut Anschober vorerst erlaubt – allerdings darf man nicht mit den Öffis dorthin fahren. Und: Menschenansammlungen sind nicht erlaubt, auch beim Spazierengehen und Co. ist der Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten.