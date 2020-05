Abgemagert und verletzt: Falke wird gesund gepflegt

Bei einem Spaziergang fand eine Passantin einen verletzten Turmfalken. Jetzt wird er in der Vier-Pfoten-Station in Haringsee aufgepäppelt.

Eine aufmerksame Spaziergängerin wurde bei Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) auf einen Turmfalken aufmerksam, der am Boden hopsend nach Futter Ausschau hielt. Sie verständigte die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (Bezirk Gänserndorf), die einen Mitarbeiter schickte, der den Vogel einfangen konnte.Der Falke mit dem elegant getupften Federkleid kann aufgrund einer offenen Verletzung am Flügel nicht fliegen. Da jedoch, wie festgestellt werden konnte, der Flügel nicht gebrochen ist, ist die Hoffnung da, dass er sich ganz erholt.Die Wunde scheint schon einige Tage alt gewesen zu sein, was auch erklärt, warum der Vogel abgemagert ist. Er dürfte sich in den letzten Tagen von Regenwürmern und krabbelnden Insekten ernährt haben. Jetzt wird der Falke mit angemessenem Futter bestens versorgt und, so hoffen die Pfleger in Haringsee, schon bald wieder in die Freiheit entlassen werden.