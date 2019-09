Abschlussfeiern: Parteien beenden ihre Wahlkämpfe

So gut die alle Parteien lassen es schon am Freitag gut sein und halten ihre Wahlkampfabschlussfeiern ab.

Grüne am Baukran

Kurzer Kurz-Auftritt

Neos beim Museumsquartier

Alles muss irgendwann zu Ende gehen, auch der Wahlkampf. Bis zur letzten Minute werden sie um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler rennen, versprachen uns die Parteien. Und das setzten sie auch in die Tat um. Bei den Wahlkampfabschlüssen am Freitag gaben sich die Spitzenkandidaten kämpferisch.Als Erste beendeten die Grünen am Freitag ihren Wahlkampf - um noch genug Zeit zu haben, um an der weltweiten Klimademo ("Earth Strike") teilzunehmen.Ein wenig Aktionismus war auch dabei: Einige grüne Wahlkämpfer sind offenbar auf einen Baukran beim Parlament geklettert und haben dort ein Transparent angebracht.Sebastian Kurz warnte beim Wahlkampfabschluss der ÖVP nochmals vor Rot-Grün-Pink. Entgegen aller Umfragen sieht er die Möglichkeit, dass sich so eine Koalition "gegen die ÖVP" ausgehen könnte und hält seine Unterstützer an: "Wer will, dass wir unsere Kurs fortsetzen, der muss uns wählen!"Der Auftritt des Parteichefs vor der ÖVP-Zentrale war aber nur kurz, Kurz musste dann weiter zum nächsten Termin.Die Neos werden ihre Wahlkampfabschluss am Nachmittag im Museumsquartier feiern.Neben Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger wird auch Listezweiter Helmut Brandstätter vor Ort sein.Auch FPÖ und SPÖ starten erst am Nachmittag ins Wahlkampf-Finale. Die FPÖ am Wiener Viktor Adler-Markt mit Kickl und dem erneut erkrankten Norbert Hofer, die SPÖ wird vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse noch einmal mobilisieren. Die Liste Jetzt hat sich ihre Abschlussveranstaltung als Einzige für den Samstag aufgehoben.