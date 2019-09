AfD kopiert im Wahlkampf Haider-Plakat

Der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen Björn Höcke nutzt im Wahlkampf einen Slogan, mit dem schon Jörg Haider einst geworben hatte.

Zudem kopiert er auch das Wahlplakat der FPÖ aus dem Jahr 1994. Erst vergangene Woche hatte Höcke für Schlagzeilen gesorgt, als er ein Interview im ZDF abbrach.Jetzt lacht das Netz über das kopierte Haider-Wahlplakat. Der 2008 verstorbene Politiker hatte bereits 1994 in seinem Wahlkampf mit dem Slogan "Sie sind gegen ihn. Weil er für euch ist" für Aufmerksamkeit gesorgt.Jetzt wirbt der Thüringer AfD-Spitzenkandidat mit denselben Worten um die Gunst der Wähler für die Landtagswahlen am 27. Oktober. Und sogar die Pose am Plakat hat er von Haider übernommen.Doch der deutsche Politiker ist nicht der erste, der sich an Ideen Haiders orientiert. Im Nationalratswahlkampf 2008 hatte sich Heinz-Christian Strache mit demselben Wahlspruch inszeniert.