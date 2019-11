Ähnlich wie KZ-Uniform: Wirbel um Designer-Anzug

Ein Designer-Anzug des spanischen Luxus-Labels "Loewe"sorgt momentan für heftige Kritik, da das Stück an die Uniformen in den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs erinnert.

1.840 US-Dollar kostet der Anzug, der im Netz einen heftigen Shitstorm ausgelöst hat.Der Grund für die Aufregung: Der Anzug erinnere stark an die Uniformen, die von Insassen in den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs getragen werden mussten.Das spanische Luxus-Label "Loewe" hatte das Stück seit 14. November im Verkauf. Es gehörte zur William de Morgan-Kollektion. Das Unternehmen hat sich bereits entschuldigt und den Anzug von seiner Seite entfernt."Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass einer unserer Looks in einer Zeitschrift und ein Teil der William De Morgan-Kollektion als Hinweis auf einen der abscheulichsten Momente in der Geschichte der Menschheit missverstanden werden könnte", heißt es von der Seite des Unternehmens. Dies sei niemals die Intention gewesen, berichtet "CNN".