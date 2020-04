09.04.2020 8:25 Aida Cruises: Kreuzfahrten bis Ende Mai abgesagt

Aida Cruises sagt bis Ende Mai alle Reisen ab, will Gästen aber entgegenkommen. Bild: Aida Cruises

An Urlaube ist momentan kaum zu denken, auch nicht an Kreuzfahrten. Aida Cruises sagt bis Ende Mai alle Reisen ab, will Gästen aber entgegenkommen.