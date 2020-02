AK-Chefin: Rendi-Wagner soll an SPÖ-Spitze bleiben

"Sie ist die Richtige an der Spitze" – Mit diesen Worten stellte sich Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl in der ORF-"Pressestunde" vollends hinter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Dass Rendi-Wagner nun selbst die Vertrauensfrage gestellt habe, sei "sehr mutig und zu respektieren", so die Arbeitnehmervertreterin am Sonntag. Auch der Kritik, dass diese Grundsatzentscheidung zu kurz vor der nächsten Wahl – spätestens im Herbst muss in Wien gewählt werden – durchgeführt werde, stellt sich Anderl entgegen.Einen optimalen Zeitpunkt zu finden sei "immer schwer", so die AK-Präsidentin. Es sei aber Rendi-Wagners Wunsch, "und den haben wir zu respektieren".Es sei kein Zeichen einer Führungsschwäche, nun diese Vertrauensfrage zu stellen. Ob Rendi-Wagner die Richtige an der SPÖ-Spitze ist? Anderls Antwort darauf: "ein eindeutiges Ja". Der bisherigen Oppositionsarbeit der SPÖ stellte sie die Note "zwischen 2 und 3" aus.Einmal mehr stellte die Arbeiterkammer-Präsidentin auch die Forderung nach einer Kürzung der Arbeitszeit: "Wir wollen eine 35-Stunden-Woche, weil wir merken, dass in allen Bereichen – nicht nur in der Pflege – immer mehr von den Angestellten verlangt wird".Diese "Arbeitsverdichtung" würden Arbeitnehmer in Banken und Versicherungsbüros genauso spüren wie jene in Großbäckereien und Fleischhauereien, so Anderl. In der Pflege führe der Personalmangel zudem zu höheren Belastungen der vorhandenen Arbeitskräfte.