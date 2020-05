Aktuell "nur" 79 Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bleibt weiterhin stabil. Aktuell liegt sie bei 15.777 im gesamten Bundesgebiet.

Mit Stand Sonntag, 10 Uhr wurden in Österreich bislang 15.777 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt führten die Behörden bislang 311.690 Tests durch. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, gibt es aktuell 1.290 Erkrankte. Noch zu Wochenbeginn lag dieser Wert über 1.700 Menschen.Auch die Anzahl jener Personen, die auf eine stationäre Behandlung angewiesen sind, sinkt. Derzeit befinden sich laut Angaben des Ministeriums noch 230 Menschen auf Grund von Covid-19 im Krankenhaus, davon "nur" 79 auf der Intensivstation.Den offiziellen Angaben zufolge starben bislang 583 Menschen am Coronavirus. Ausschlaggebend hierfür ist die Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS). Hier werden nur Personen gewertet, bei denen ein Amtsarzt Covid-19 als Todesursache festgestellt hat.